Será enero el más mortal para EEUU por aumento de contagios

El número de fallecidos en EEUU por coronavirus en enero podría superar la cifra de diciembre, que ya es uno de los meses más letales desde el inicio de la pandemia, advirtió este martes Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del país en una entrevista con la CNN.

En el contexto del auge de nuevos casos y los números récord de hospitalizaciones, después del periodo navideño EEUU podría experimentar un repunte aún más considerable en el número de víctimas por el covid-19.

“El crecimiento de los contagios está fuera del control”, declaró Fauci. “Si hay casos y hospitalizaciones, luego habrá muertes. Es muy predecible”, lamentó. “Vamos a tener un aumento en el contexto del aumento [actual] que podría hacer que enero sea incluso peor que diciembre”, aseveró el epidemiólogo. De este modo, reconfirmó sus predicciones sobre el auge de contagios una vez concluido el período festivo.

Dr. Anthony Fauci encourages Americans to gather only with immediate family members.

“That is what we're concerned about — that in addition to the surge, we're going to have an increase superimposed upon that surge, which could make January even worse than December.” pic.twitter.com/NbNbmCfqXc

— CNN (@CNN) December 29, 2020