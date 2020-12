Enfermeras de Tamaulipas: “Si algo me pasa no dejen solos a mis hijos, yo no los dejé solos a ustedes”

Personal de Salud y enfermeras de diversos municipios de Tamaulipas salieron este día de Tampico rumbo a la Ciudad de México, a la llamada “Operación Chapultepec”, son médicos y personal de enfermería que irán a brindar sus servicios en la Ciudad de México para atender a pacientes con coronavirus, toda vez que las instituciones médicas se han visto rebasadas por el número de casos.

En el aeropuerto internacional de Tampico, el personal de salud de diversos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) expresaron sus ganas de ir a ayudar a sus compañeros de profesión para también el miedo que existe tanto de ellos como de su familia por acudir a apoyar en la pandemia del covid-19.

Una de las que van a la Operación Chapultepec, es la enfermera general de la clínica de Soto la Marina, Cinthia Cecilia Fernández Escobar, es de Ciudad Victoria y madre de tres hijos y es parte de la delegación de enfermeras de Tamaulipas que partieron hoy a la CDMX.

Sabe que ella junto a sus compañeras y compañeros van a realizar una actividad difícil y riesgosa, pero lo hace con gusto para ayudar a la población y demostrar que para eso estudió enfermería. “Mi familia estaba espantada, me dijeron ‘no, no vayas, te vas a enfermar, que vayan otros, tu tienes hijos y vives sola’”.

