Enfermera de 10: Atiende gratis y a domicilio a ancianitos en Reynosa

Conoce a Fanny, una enfermera de Reynosa que cuida a abuelitos de Tamaulipas y lo hace gratis, pues entiende lo difícil que es para ellos, por su edad, ir a un hospital y, sobre todo, ante los cuidados que deben tener por la actual pandemia del coronavirus COVID-19.

Esta enfermera de Reynosa se llama Fanny Rodríguez, y cada día sale de su casa para asistir a todos los abuelitos que puede. Desde hace dos meses, ofrece sus servicios de forma gratuita y atiende a alrededor de 30 adultos mayores.

Como cualquier otra enfermera, su trabajo consiste desde bañarlos, limpiarlos, aplicarles medicamentos y estar al tanto de que sigan las indicaciones como debe ser:

“La idea surgió cuando nos dimos cuenta que el sistema de salud estaba colapsado. Mi enfoque era hacia las personas adultas, porque son los más vulnerables, porque a veces no pueden caminar, no se pueden mover, o no los quieren sacar por el riesgo al contagio del COVID-19.”

Su vocación profesional le hace reforzar la idea de que ayudar a quien más lo necesita es la mayor recompensa que puede obtener:

“Ayer mismo inyecté a un señor y me dijo también lo mismo, que no tenía para pagarme, pero me dijo, señora estás en nuestras oraciones, y ésas son cosas que no paga el dinero.”