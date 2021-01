Enfermera que atiende coronavirus gana 20 millones en la lotería

Compartir esta publicación













La enfermera Terry Watkins, originaria de Durham, Inglaterra, ganó la lotería mientras atendía a pacientes con coronavirus de un hospital en Carolina del Norte, Estados Unidos. De acuerdo con sus declaraciones, después de todo lo que ha visto en la unidad donde trabaja, ahora se siente “bendecida” con el premio.

Su número de boleto fue elegido de entre más de 513 mil entradas al sorteo final de segunda oportunidad de Supreme Riches, la Lotería de la Educación del estado, que otorgó 300 millones de dólares de los cuales un millón (19 millones 708 mil 100 pesos) ganó la enfermera.

Después de todo lo que ha pasado, enfermera está muy agradecida

Fue el pasado miércoles 13 de enero cuando Terry Watkins se enteró de su fortuna: “Pensé que era un fraude. Estaba un poco molesta, en realidad. Pensé que no era real, que no podía ser real. Aún no me lo creo, estoy en shock”, dijo al narrar qué fue lo primero que pensó cuando recibió la noticia.”Con sólo ver algunas de las cosas que tuve que ver, estoy muy agradecida”

Terry Watkins, enfermera.

La Lotería le dio a la enfermera dos opciones: recibir el millón en anualidades; con 20 pagos de 50 mil dólares (985 mil 405 pesos) al año, o 600 mil dólares (11 millones 824 mil 860 pesos) en ese momento, cosa que prefirió. En consecuencia, tras pagar impuestos federales y estatales, sólo le quedaron 424 mil 500 dólares (8 millones 366 mil 88 pesos).

Watkins espera poder comprar una casa nueva con sus millones, aunque admite que será paciente y lo pensará con calma para no derrochar el dinero y aprovechar la oportunidad para cambiar su vida de una manera que le sea posible no volver a preocuparse por el dinero nunca más: “Me lo voy a tomar con calma”, dijo.

Y agregó: “Soy enfermera y trabajo en la unidad de coronavirus en un centro de atención a largo plazo. Con sólo ver algunas de las cosas que tuve que ver, estoy muy agradecida. Había estado orando para que algo bueno me ayudara con esta terrible situación. Realmente es una gran cosa. Me siento muy bendecida”.