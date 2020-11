Enfermera muestra su deterioro físico tras 8 meses de luchar contra el coronavirus

Una enfermera de nombre Kathryn mostró en una foto su deterioro físico tras 8 meses de luchar contra el coronavirus en un hospital de Tennessee, Estados Unidos. La foto publicada en Twitter expone el antes y el después de su rostro y ya cuenta con más de 925 mil corazones.

“Como empezó… como va”, escribió la joven en el tuit donde también cuenta que apenas se graduó, le tocó enfrentarse a la realidad de la pandemia, trabajando en la primera fila contra el coronavirus, por lo que no tiene idea de lo que es ser enfermera en circunstancias normales.

En la foto de lado izquierdo se le ve el día de su graduación, y en la de lado derecho 8 meses después de luchar contra el Covid-19; cansada, con ojeras, bolsas en los ojos, despeinada y con la marca de la mascarilla en el rostro. Según cuenta, quería mostrar la diferencia que pueden hacer un par de meses y la realidad de ser enfermera en la pandemia.

How it started How it's going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B

— kathedrals🇺🇸 (@kathryniveyy) November 22, 2020