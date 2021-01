Enfermería de Chihuahua, los héroes peor pagados en pandemia

Compartir esta publicación













Enfermería es personal clave en la atención de pacientes con covid-19 y en la lucha contra el coronavirus… y también es el peor pagado.

A pesar de que el personal de enfermería de las áreas COVID-19 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene el reconocimiento de las autoridades y sociedad, no se ve reflejado en su salario.

Actualmente le personal se encuentra luchando contra la adversidad, en medio de una pandemia, arriesgando su vida y la de su familia todos los días, con una sobrecarga de trabajo sin los insumos suficientes para trabajar ni protegerse, y solo un bono de alrededor de mil 200 pesos es el pago extra para mantener con vida a los pacientes contagiados de coronavirus.

Con un sueldo base de 3 mil pesos, más los incentivos económicos que reciben, suman un sueldo bruto de entre 4 mil y 5 mil pesos quincenales, salario que valúa el esfuerzo que hacen para atender una enfermedad que apenas empiezan a conocer, pero que los síntomas son sinónimo de muerte si los pacientes no reciben una atención adecuada.

Sin importar que la carga laboral crece a un cuidado integral del paciente, es decir, sin el apoyo que brinda el familiar que normalmente lo acompaña; su exposición al virus sea permanente, experimenten agotamiento laboral, impotencia y hartazgo de ver morir pacientes todos los días, el incentivo que recibe el personal de enfermería ronda entre los 900 y mil 200 pesos en las clínicas del IMSS en Saltillo, un bono que no siempre llega o lo hace a destiempo.

“Hay quienes la pasan doblando turnos, horas y días sin comer y sin dormir, enfrentando carencias de infraestructura y equipo de protección para evitar contagios entre ellos y sus propias familias.

“Nos dan un bono que no siempre llega, pero si tuviste un retardo no te lo dan, aunque ya hayas pasado toda la quincena trabajando dentro del área COVID, incluso si sales de vacaciones el día de su entrega no te lo dan”, expresó una enfermera, integrante de la línea de batalla en las clínicas del Seguro Social.

Falta personal

Aunque desempeñan funciones que marcan la diferencia entre la vida y la muerte, la remuneración del personal de enfermería en Coahuila es significativamente más baja respecto a otras ocupaciones, como los sueldos de un diputado que recibe alrededor de 40 mil pesos, o un funcionario público de bajo nivel, con sueldo de 20 mil pesos mensuales.

“En ocasiones somos 3 enfermeros para 13 ó 15 pacientes, es una labor cardiaca, entre mantener la ventilación mecánica, que se complica o requieren ser intubados, hasta darles agua, llevarlos al baño, voltearlos, comida en la boca, todo, por eso se brinda atención integral”, comentaron algunos enfermeros de las clínicas.