Enfermeros insultan a mujer indígena antes de morir; ella graba todo

Los familiares de la mujer indígena testificaron que tenía problemas del corazón por una reacción adversa a la morfina

Una indígena canadiense de la comunidad Atikamekw evidenció a través de VIDEOS los insultos que recibió por parte del personal de salud, esto ocurrió antes de fallecer.

Mientras la paciente agonizaba, los trabajadores del centro médico la insultaron en varias ocasiones; todo sin saber que la mujer estaba grabando todo con su teléfono celular.

En el CLIP se puede escuchar los siguientes insulto en el idioma inglés: “Estúpida, sólo sirve para tener sexo. Mejor estaría muerta”. Joyce Echaquan, de 37 años, evidenció el racismo del que fue víctima.

De acuerdo con Radio-Canadá, un medio francés, sus familiares testificaron que tenía problemas del corazón por una reacción adversa a la morfina.

“Tengo siete hijos que se encuentran sin madre. Estoy triste. Estoy tan triste”, se oye decir a Joyce tras pedir ayuda.

“¿Has terminado de actuar como tonta?”, “¿Ya terminaste?”, “Tomaste algunas malas decisiones, querida”, “¿Qué van a pensar tus hijos al verte así?”, se escucha en el VIDEO. .

AQUÍ la grabación:

Warning: The language in this story is disturbing.

A painful video of an Atikamekw woman in a Quebec hospital shows the nurses attending her to be rude and dismissive.

The woman died shortly after posting the video live on Facebook.

Full story tonight on APTN National News. pic.twitter.com/rvl8zH4W7r

