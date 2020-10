Enfermeros ponen su esperanza en AMLO

Compartir esta publicación













Pone personal de Salud –eventuales y de contrato- sus esperanzas en Andrés Manuel López Obrador para ser escuchados y sean basificados, ya que a diferencia de sus compañeros no cuentan con una cobertura social y realizan prácticamente las mismas labores y con los mismos riesgos de contagio.

Bajo estas condiciones laboran 90 trabajadores, entre químicos, enfermeras, médicos, intendencia camilleros y muchos otros, todos con los mismos riesgos, pero sin ninguna prestación social, que de contagiarse de Covid-19 y fallecer, prácticamente su familia queda en la calle, pues no cuentan con la más mínima condición laboral.

“Tengo 5 años de servicio, y no tengo ninguna prestación social, si me enfermo, el hospital no me apoya en nada, de hecho, hace 3 meses vencí al Covid-19, y todo el tratamiento corrió a cuenta de mi familia, y del apoyo de los compañeros, y percibo un sueldo de 2 mil 700 quincenales”, expresó Alejandro Sánchez, quien se presentó en compañía de Alejandra Gutiérrez, también enfermera y quien adolece de estas mismas condiciones con la esperanza de que el presidente de la República los escuche y solucione esta problemática que enfrentan por años los trabajadores de la Salud, pues el estado los ha abandonado.

Comentaron que realizan las mismas labores que sus compañeros de base, con el mismo riesgo infectocontagioso, pero al estado se le olvidaron las promesas de basificarlos, y exigen que sus derechos sean respetados y se igualen al resto de los trabajadores con base.

“Ya fuimos a Ciudad Victoria, un grupo de compañeros, incluso fuimos a México y le dimos un documento a López Obrador, hemos participado en protestas pacíficas con otras ciudades, queremos que nuestro presidente nos escuche, sabemos que él sí nos ayudará, la Secretaría de Salud hasta ahora no ha dado respuesta alguna”, concluyeron.