Nuevo récord de enfermos en Laredo

Oficiales del Departamento de Salud indicaron que las reuniones sociales que no cesan, no respetar la distancia social, son las principales causas del grave brote del virus

LAREDO, TEXAS.- La pandemia del Covid-19 en Laredo sigue imparable y de nueva cuenta se estableció una marca de enfermos en 24 horas, al registrarse 298 ayer, superando los 292 reportados el 4 de agosto.

Oficiales del Departamento de Salud indicaron que las reuniones sociales que no cesan, no respetar la distancia social, no quedarse en casa y desobedecer den el uso del cubrebocas, son las principales causas del grave brote del virus que azota a la ciudad desde mediados de junio, pero que se agudizó en julio y ha continuado en la primera semana de agosto.

Enfermos por covid-19

El miércoles, las autoridades municipales reportaron 198 nuevos enfermos para llegar a 7 mil 119 casos, pero el martes se registraron 298 más para sentar un nuevo récord y llegar a 7 mil 417 pacientes positivos.

Mientras el miércoles se reportaron cuatro decesos, ayer se informó de otras cinco muertes al reportarse el fallecimiento de un hombre de 40 años, otro de 60 y uno de 80, además de dos mujeres, una de 50 y otra de 80 años.

Con estos cinco nuevos decesos, la cifra mortal en Laredo llegó a 149 desde que comenzó la pandemia a mediados de marzo.

Oficiales del Departamento de Salud informaron que a la fecha se han aplicado 20 mil 435 pruebas, con 12 mil 8 negativas, 7 mil 417 positivos con 4 mil 770 pacientes con el virus activo y 2 mil 498 se han recuperado.

También se informó que hay mil 10 resultados pendientes de llegar, ayer había 194 personas hospitalizadas de las que 73 estaban en cuidados intensivos.

