Enfermos sufren sin incapacidad

La burocracia ha sido el peor obstáculo para Juan Manuel Martínez, de 44 años, quien a pesar de estar diagnosticado oficialmente con Covid-19, no ha obtenido una incapacidad médica ante el IMSS para justificar su ausencia en su centro de trabajo.

Como él, decenas de personas enfrentan este problema. Lo grave es que son “revueltos” entre los pacientes que van como sospechosos y positivos, que acuden a una segunda revisión en busca precisamente de tal documento de incapacidad, que a muchos no les han entregado.

Aún y cuando presentó sus exámenes positivos hechos en un laboratorio particular, no lo atendieron en la Unidad de Medicina Familiar, lo citaron hasta el martes, tardaron horas para revisarlo y canalizarlo a la Jurisdicción Sanitaria para el estudio nasofaringe, del cual también dio positivo.

“A la fecha no me han dado ni mi incapacidad ni tratamiento”, expresó con voz entrecortada por la falta de oxígeno, por lo que se vio obligado a salir de su casa con todas las protecciones que pudo para consultar en particular e iniciar un tratamiento.

Antes de esto, dijo que acudió el martes al Hospital del IMSS al área de emergencia porque se sentía muy mal y le fue negada la atención por el médico que estaba en turno.

“No me quiso atender, ni porque me veía en ma-las condiciones, le juro por el Creador, que me dijo que si no me iba me iba a echar a la Guardia Nacional”, dijo.

Como él, Claudia Salas, comentó que a su esposo le dieron una incapacidad por 10 días y no por 14, ya se le venció y sigue mal, pero ya no lo quieren recibir en el IMSS.

“Si no consulta no le dan incapacidad, pero ya no sé cómo hacerle, si no lo quieren recibir, y la que le dieron fue por 10 días, y sigue con los síntomas”, expresó.

Personal del IMSS aseguró que la incapacidad las tramita el familiar del paciente, ya sea en la clínica de adscripción o a través de la página del IMSS, según esto el derechohabiente vacía su información en el sistema, la envía, y los trabajadores la capturan, pero hasta ahora en ambos casos, a estos pacientes no les ha valido hacerlo ya que no les han dado sus incapacidades para justificar su ausencia en su trabajo.