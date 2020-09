Asegura maestra que Rivas le roba su proyecto educativo

Compartir esta publicación













La profesora Elsa Guadalupe García Contreras, directora y fundadora del Centro Educativo Aztecas, aseguró que el presidente municipal, Enrique Rivas Cuéllar, robó un proyecto que ella ha venido trabajando desde el 2002 y que incluso fue presentado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“El proyecto Dies es mío. No me interesan las riquezas económicas y mucho menos los materiales, pero sí me importa perder mi alma. Proyecto Dies se ha presentado desde administraciones atrás, pero ha llegado la hora de reclamar, lo que creo es justo y sólo quiero que dejen el proyecto en mis manos para aplicarlo yo con mi equipo de trabajo. Repito, el proyecto es mío y lo quiero aplicar en cuanto los niños regresen a la escuela”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Hace proselitismo Rivas con los libros de apoyo

García Contreras señaló que previo al arranque del ciclo escolar 2020-2021, se reunió con el responsable del programa Acción Comunitaria y con el titular de Educación Superior en el Ayuntamiento, a quienes les explicó detalladamente el proyecto que denomina Desarrollo Integral y Ético de la Sociedad Infantil, datos que han salido publicados en los recientes libros de texto entregados por el Ayuntamiento a más de 70 mil estudiantes.

“Mandó elaborar un paquete con una cantidad de libros y libritos que llevan su foto y nombre, sin mi consentimiento, por lo que ese material no es el adecuado para implementar mi proyecto, siguiendo las nuevas generaciones en abandono, pues no hay apoyo real del gobierno a la educación verdadera”, afirmó.

Entre los libros entregados por el Ayuntamiento, específicamente el dirigido a alumnos de quinto grado “Libro de ejercicios”, Activa T para quinto grado, es el que contiene parte del Proyecto Dies de la profesora Elsa García, quien ahora lo reclama.

Buenos días 🌞 hoy es miércoles 2 de septiembre, santo de Ingrid y Bartolomé. La temperatura en este momento, en Nuevo Laredo, 27 grados. Te compartimos la portada de hoy 📰

Visita nuestro sitio para más noticias 👉📱 https://t.co/R5HiZCBbLP pic.twitter.com/Cyf1hGaUV4 — El Mañana (@ElMananaOnline) September 2, 2020