Entrega de Balón de Oro 2020 cancelado por primera vez en la historia

Este año el Balón de Oro no será entregado a ningún jugador en 2020 debido a las circunstancias excepcionales en las que se ha desarrollado la temporada de fútbol, según anunció este lunes la revista organizadora del galardón, France Football.

“Por primera vez en la historia, desde 1956, el Balón de Oro de France Football no será atribuido en 2020 pues no se dan las suficientes condiciones de igualdad”, informó la revista a través de sus redes sociales.

El semanario considera que se trata de un año singular que no debe ser tratado como uno ordinario y que la equidad en el trato a todos los jugadores no se da en 2020 ni “a nivel estadístico ni de preparación”, ya que los aspirantes a la recompensa no han podido participar en la temporada de la misma manera como veces pasadas o años pasados.

France Football ha preferido anular el premio que retrasarlo hasta 2021, un paréntesis que asumen con tristeza pero consideran que es la decisión más responsable y lógica para la entrega correcta y satisfactoria de este galardón.

Su redactor jefe, Pascal Ferré, confirmó en la emisora France Info que se trata de una medida puntual y que, aunque es difícil proyectarse en el futuro, habrá nuevas ediciones del premio después de este parón pensando en los jugadores que se han visto afectados.

Además, estiman que ha habido poco de tiempo para jugar y juzgar teniendo en cuenta las condiciones extraordinarias en las que se han desarrollado los partidos (a puerta cerrada, con sustituciones o, en el caso de la Liga de Campeones, en forma de un torneo reducido).

En estas condiciones otorgar el Balón de Oro no sería digno, pues el contexto de la pandemia del covid-19 ha impuesto otras urgencias y prioridades que han podido distraer de su misión de observación a los 220 miembros del jurado, procedentes de distintas regiones del mundo.

À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le #Ballondor France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes. Nos explications sur ce choix : https://t.co/LgRr8GCuKD pic.twitter.com/Z1x3L3QBGV — France Football (@francefootball) July 20, 2020