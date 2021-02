Entregan agua y comida caliente

Residentes de zonas rurales del condado afectados por la crisis de energía eléctrica recibieron el apoyo de un grupo de oficiales electos y voluntarios que les llevaron comida caliente y agua potable.

“Estamos muy agradecidos con todos los que colaboraron en este esfuerzo por dar apoyo a los más afectados por esta severa crisis que tuvimos en el condado”, dijo Jesse González, comisionado del Precinto 1 en Webb.

El comisionado González, junto con el juez del Condado Tano Tijerina, el sheriff Martín Cuéllar y el juez Salvador Johnson, llevaron comida caliente a decenas de hogares afectados por la falta de electricidad y de agua.

Residentes de Mirando City, de La Presa, Mangana Hein, Rio Bravo, El Cenizo y algunas áreas del sur de Laredo, fueron visitados para recibir en las puertas de sus hogares platillos de comida preparada y galones de agua.

“Visitamos a unas 500 familias en una zona de 50 millas a la redonda, les llevamos almuerzos, comidas, snacks y botellas de agua”, dijo el comisionado González.

Además, con el apoyo del juez Tano Tijerina enviaron dos pipas cargadas con 12 mil galones de agua potable para los habitantes de Mirando City, una población ubicada 45 millas al este de Laredo donde se quedaron sin el vital líquido durante dos días.

El Comisionado González agradeció el apoyo de algunas empresas locales como Variety Meats y LNF Distributors que donaron alimentos para llevar a las familias.

