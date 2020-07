Entregan pizzas en hospitales

Alguaciles del Departamento del Sheriff del Condado de Webb entregaron pizzas en los hospitales locales, en agradecimiento a los médicos, enfermeros y a todo el personal que como héroes están de frente al Covid-19.

Martín Cuéllar, sheriff de Webb, dijo que estas pizzas es sólo un modesto reconocimiento a estos héroes sin capa, pues la comunidad de Laredo y la región reconoce a estos trabajadores de la salud, por trabajar las 24 horas de cada día en los hospitales, contra el mal mortal del coronavirus.

“Pido a todos los residentes locales a llevar en sus oraciones,a rezar por estas mujeres y hombres de la salud, que a diario exponen sus propias vidas, para salvar las de nosotros, de nuestros enfermitos”, dijo el comisario Cuéllar.

Le rogamos a Dios que les dé la sabiduría y la fortaleza necesarias durante este combate, esta larga temporada de retos y prolongados tiempos de lucha sin descanso y en cada segundo.

También pidió a la ciudadanía en general, a comerciantes, empresas y otras agencias de la ley, su ayuda en lo posible para estos héroes anónimos de la salud.

Que les lleven alimentos y artículos esenciales para su tarea, pues la lucha será prolongada y la necesidad mucha.

#COVID19Update 7/22- As of 12pm – 14,818 people have been tested; 4,472 are positive (3,270 active); 9,341 are negative; 1,005 are pending; 1,125 have recovered; and 77 have passed. 160 remain hospitalized with 64 in the ICU #CityofLaredo

For more info: https://t.co/hRQHb5SCMF pic.twitter.com/ee0Nr4oicO

— City of Laredo (@cityoflaredo) July 22, 2020