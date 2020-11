Entrenador de fútbol fingió ser una adolescente en Facebook para que niños le enviaran fotos íntimas

Entrenador de fútbol fingió ser una adolescente para que niños le enviaran fotos íntimas, se ganó la confianza de sus víctimas, de entre 4 y 14 años, enviándoles fotografías sexuales de mujeres jóvenes.

Un entrenador de fútbol, de la ciudad inglesa de King’s Lynn (Reino Unido) fingió ser una joven adolescente mediante perfiles falsos en Facebook y otras redes sociales para convencer a 51 niños para que le enviaran fotos y videos íntimos de ellos mismos, informan medios locales.

Durante la audiencia previa al juicio realizada este lunes, el acusado David Nicholas Wilson, de 36 años, se declaró culpable de 96 delitos relacionados con el acoso sexual. Un secretario de la corte tardó unos 30 minutos en leer todos los cargos de los delitos que se cometieron entre mayo de 2016 y abril de 2020.

Según los informes judiciales, el exentrenador de un equipo juvenil se ganó la confianza de sus víctimas, de entre 4 y 14 años, enviándoles fotografías sexuales de mujeres jóvenes a cambio de que los chicos le enviaran videos e imágenes de ellos mismos.

