Envían a Melanie Sofía a Monterrey

Al no haber alternativa para ser atendida en Nuevo Laredo, Melanie Sofía, de 4 años, ya se encuentra en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 del IMSS, en Monterrey.

Luego de varias semanas sin recibir su quimioterapia, la pequeña iniciará en Monterrey su tratamiento para poder vencer el cáncer -leucemia en la sangre-, con el que lucha desde hace un año.

“Ya estamos en Monterrey, gracias al apoyo de mucha gente que intervino, pues la doctora que la atiende y que está de vacaciones hizo todo el proceso de traslado, pero no me daban respuesta para cuándo la cita, ya que no les fijaban cita”, refirió Brenda Rosales, madre de Melanie.

Comentó vía telefónica que hay otros pequeños en la misma condición en la que se encuentra su hija, por lo que decidió junto a su esposo, alzar la voz para que la atendieran.

Aunque la pequeña es atendida, ha presentado unos cuadros de fiebre por lo que le harán una serie de estudios, ya que estuvo mucho tiempo sin el tratamiento, por lo que los gastos de estancia, alimentación y otros que surjan, superan sus recurso. Las personas que deseen que Melanie sea trasladada, pueden hacer sus aportaciones a la cuenta Banamex 5256 7821 34963 498 a nombre de Luis Gerardo Flores o comunicarse al celular 867-246-7366.