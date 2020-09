VIDEO: El épico rescate de una mujer por un bombero de Nueva York

Un bombero de Nueva York rescató a una mujer que quedó atrapada en la ventana del piso 16 de un edificio tras registrarse un incendio en su apartamento. Las imágenes del incidente fueron compartidas en redes sociales y el rescate de inmediato se volvió viral.

El hecho inició la madrugada del martes, aproximadamente a la una de la mañana (hora local), cuando se reportaron llamas en una residencia de Lenox Avenue en el barrio Harlem, en Nueva York (Estados Unidos). De inmediato, el bombero Brian Quinn y su equipo acudieron al lugar.

Cuando los rescatistas llegaron al edificio, Quinn tuvo que descolgarse precariamente desde la ventana del piso 17 y hablar con una mujer que estaba aterrorizada en el filo de la ventana de abajo, para tratar de calmarla.

El bombero intentó tranquilizar a la mujer y le dijo que resistiera, que el equipo vendría a buscarla.

“Estaba justo detrás de ella, así que si ella decidía saltar o soltarse, la sostenía contra el cristal. Solo dije: ‘No te dejaré caer’. Te llevaremos adentro’”, comentó Quinn.

