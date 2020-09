Escena 1 septiembre, 2020

Erick Morillo es hallado muerto en su casa de Miami

Autor de I Like To Move It Erick Morillo es encontrado sin vida en su casa

Erick Morillo se consagró artísticamente en 1993 con "I Like to Move It" hoy 1 de septiembre fue encontrado sin vida en su domicilio

Por Redacción el Mañana