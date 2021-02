Compartir esta publicación













Este es el Viacrucis más doloroso de la época, mucha gente se va a ver reflejada, reflexione y cuando esté rezando, considerando a todos los elementos como los jefes de estado, las autoridades sanitarias y todos los que estamos socialmente involucrados, exhortando a la gente a quedarse en casa, informó el padre Juan Sánchez Hernández.

La pandemia obligó al mundo entero a modificar la forma de socializar y realizar las actividades y la Iglesia no fue la excepción, oficiando a puerta cerrada para evitar las aglomeraciones de personas y el Viacrucis será distinto en los hogares católicos.

“En este Viacrucis utilizo todo un lenguaje y lo estoy enviando a mis siete capillas que están a mi cargo, lo que trato de hacer es hacer una reflexión de lo que estamos viviendo, no sólo es rezar porque estamos viviendo tiempos difíciles por la pandemia del Covid-19 y está la celebración que envié a las casas en este inicio de cuaresma”, dijo.

Explicó que la gente se verá reflejada en la reflexión de cada estación del Viacrucis, una celebración enviada a las casas que dio inicio el miércoles pasado con un instructivo para que la gente lo pueda leer en sus hogares.

“En la primera estación Jesús es condenado a muerte, aquí la reflexión es que hay miles de personas en nuestro mundo que se encuentran en cautiverio sin saber lo que les espera en el futuro”, señaló.

Estamos expuestos al coronavirus, enfermedades y pecados, somos frágiles limitados y débiles, somos de carne y hueso y pidió por los que están en las cárceles, los migrantes y condenados a sufrir maltrato de quienes, con corazón endurecido tienen por la ambición del dinero, pidiéndole al Espíritu Santo por la Paz y la tranquilidad en esta pandemia.

“En la segunda estación Jesús Carga la Cruz te adoramos Cristo y te bendecimos, por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador, Señor te fue dada una cruz, una carga pesada llena de dolor, muerte y sufrimiento para toda la humanidad, pedimos en esta estación por las autoridades civiles y sanitarias”, apuntó el padre.

A ellos les toca cargar en sus espaldas la cruz de velar por las personas, que Dios les ilumine en la toma de decisiones y nosotros colaboremos en todas las medidas sanitarias para evitar el contagio que lleva el sufrimiento y la muerte en estos tiempos de incertidumbre.

“En la tercera Estación Jesús cae por primera vez, te adoramos Cristo y te Bendecimos porque por tu Santa Cruz, la reflexión es Señor tú que caíste tan bajo al peso de la cruz mientras sufrías el dolor de tus heridas, tu vía dolorosa fue difícil al punto de hacerte caer de rodillas”, agregó.

Sánchez Hernández dijo que el coronavirus ha sido algo inesperado que nos ha hecho caer de rodillas, recomendó pedir para no caer en la frivolidad e irresponsabilidad de no tomar en serio las recomendaciones sanitarias y así podernos cuidar y cuidar a los demás pidiendo ayuda y fortaleza al Espíritu Santo para que la humanidad no se rinda y combata la enfermedad.

“En la cuarta estación Jesús encuentra a su madre, Señor amaste a tu madre y ella a ti al verte así frágil y débil habrá sido muy difícil para ella, la reflexión es que todas las familias del mundo nos unamos para ayudarnos en este tiempo de prueba, este tiempo de estar juntos en nuestras casas y sea para nosotros tiempo de bendición”, indicó.

En la Quinta Estación Simón Ayuda a Jesús a cargar la cruz, el sacerdote manifestó que la reflexión es que la cruz era pesada y cada vez su paso más lento y con humildad aceptó la ayuda.

“Cada país está tratando de combatir el virus, usando sus medios para sanar infectados y descubrir vacunas o medicinas que la prevenga, oremos por las organizaciones de la salud, centros de control de enfermedades, nuestro Presidente y funcionarios para que tomen decisiones que nos beneficien, pidamos por los médicos, enfermeros y auxiliares, los cuide y fortalezca”, apuntó Sánchez Hernández .

Juan Sánchez Hernández, sacerdote de la cuasi parroquia San Juan Diego y encargado de siete capillas al sur de la localidad, hizo el llamado.

El padre Juan Sánchez Hernández, finalizó que debemos leer cada estación y aplicarla a la actualidad y acercarnos a Dios, no sólo en tiempos de necesidad, sino también en el futuro cuando estemos gozando de la claridad y haya pasado esta nube oscura, ayudándonos a entender este tiempo de sufrimiento, que nos guíe con amor y nos acompañe en nuestro Viacrucis, el más doloroso de la época.