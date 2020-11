Escalofriante herida: luchador de UFC se le desprendió la oreja en plena pelea (VIDEO)

Compartir esta publicación













Escalofriante herida: Ramiz Brahimaj sufrió un desprendimiento de su oreja en medio de su combate frente a Max Griffin

El luchador estadounidense Ramiz Brahimaj sufrió un brutal corte en la oreja durante un combate preliminar de la UFC contra su compatriota Max Griffin, que se celebró este sábado en Las Vegas (Nevada, EE.UU.).

Tras un fuerte golpe directo en el tercer asalto, el luchador del peso wélter provocó el desprendimiento de una oreja a su oponente, tras lo cual el árbitro detuvo el combate. De este modo, Griffin ganó por nocaut técnico, mientras que el herido fue trasladado a un hospital.

“Lo último que recuerdo es que vi su oreja y pensé, ‘Oh, se acabó'”, afirmó el vencedor agregando que espera que Brahimaj “esté bien”.

Escalofriante herida.

Imágenes fuertes.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad

Horas después, el luchador actualizó la situación desde su cuenta de Instagram, e incluso se rió de la situación. “¡Hola a todos! ¡Estoy bien! No es más que una herida. Quiero felicitar a mi oponente que luchó una gran pelea y estoy realmente feliz de compartir la jaula con él. Me curaré y volveré a encarrilarme. Desde el alma agradezco todo el apoyo que he recibido. Los retrocesos no son nada nuevo para mí, así que solo me harán más fuerte. Con mucho amor a todos, nos vemos pronto. #alhamdulillahalways”, escribió.

