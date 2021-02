ESCALOFRIANTE VIDEO: Mujer capta a sus hijas trillizas jugando con un ‘ente invisible’

Compartir esta publicación













ESTADOS UNIDOS.- Una mujer de Georgia captó una escena escalofriante en la habitación de sus trillizas, quienes parecían hablar y jugar con alguien aunque no había nadie más que ellas en el interior.

Caitlin Nichols, de 25 años, escuchó a sus hijas, Presley, Millie y Hays, de 2 años, hablando en su habitación el pasado 26 de enero.

Al ser tres niñas pequeñas, alegres y llenas de energía, podría no sonar tan extraño. Sin embargo, al ver el video que transmitía su monitor para bebés se dio cuenta que no estaban hablando entre ellas sino con alguien más, aunque no había nadie en la habitación.

El escalofriante video fue compartido en redes sociales y puede observarse claramente a las niñas señalando a la pared, además interactúan por varios minutos como si ahí estuviera alguien.

VIDEO ESCALOFRIANTE

Incluso, las pequeñas juegan con ese “algo”, como si les aventara un objeto que ellas deben recoger y regresar. Las tres hablan dirigiéndose al mismo punto, al lado de la cuna, y luego juegan a esconderse.

Pero la situación no parece ser aterradora para ellas, pues aunque gritan luego se escuchan reír a carcajadas.

La madre de las pequeñas quedó abrumada luego de ver la escena, que afortunadamente no se ha vuelto a repetir, al menos de esa manera.

Caitlin afirma que desde entonces sus hijas se han despertado por las noches afirmando que hay un “monstruo” en el mismo lugar que señalaban en el perturbador video.

¿Se tratará de un fantasma o un amigo invisible? Aquí el video:

