Escasea agua en Nuevo Laredo por la extrema sequía

El consumo de agua está garantizado sólo hasta octubre, con las reservas de México; si no llueve lo suficiente de aquí a entonces, se tendría que pedir agua prestada a Estados Unidos, señaló Agustín Boone Flores, titular de la Comisión Internacional de Límites y Agua (CILA).

“Tenemos niveles bajos, pero se va a dar el abastecimiento a la población, en dado caso que no se tenga, que a partir de mayo no llueva o que la temporada de huracanes no sea buena en esta región, pues todavía tenemos un criterio de que podemos solicitar agua a Estados Unidos de manera temporal para abastecer a la ciudad y una vez que se presenten las lluvias se hace el reintegro del agua. Pero si se tiene garantizada el agua para el consumo humano”, declaró Boone Flores.

Durante los últimos seis meses, Nuevo Laredo ha tenido una “extrema sequía” en la región, así lo clasifica CILA, esperando que para mayo o junio que inicie la temporada de lluvias, se pueda captar en las presas el abasto necesario al menos para el consumo del resto del año.

En lo que va del año, se han presentado apenas 25 milímetros de lluvia, que comparado con el mismo periodo del año pasado los promedios son muy bajos.

Por citar un ejemplo, durante marzo deberían registrarse al menos 22 milímetros de lluvia, pero en su lugar apenas van 2.

Para la CILA, aunque el abasto está garantizado para el consumo humano regular del verano, de no generarse las lluvias suficientes, se solicitará el apoyo de la reserva de Laredo, Texas.

Además de que los agricultores viven un momento crítico en la región, al no contar con agua para riego desde el año pasado, a pesar de que las lluvias rebasaron la media local con 567 milímetros.

“Esperemos que este año venga con mucha agua. El agua está garantizada aun para la temporada con extremo calor, pero todo dependerá de las precipitaciones que se presenten durante el año, porque para octubre o noviembre ya veremos cómo se encuentran los volúmenes de agua en las presas internacionales, principalmente La Amistad”, expresó.

Durante el 2020, para estas fechas Nuevo Laredo ya había registrado 43 milímetros de precipitaciones, el promedio para enero es de 21 y sólo se presentaron 15, febrero con 23 milímetros y sólo llovieron 6 milímetros, marzo con 22 milímetros y sólo han llovido 2.

