Escasean vacunas vitales para niños

Se trata de BCG y toxoide tetánico, de las que no llegan desde hace tres meses; el precio oscila entre los 800 pesos

Compartir esta publicación













Dos de las vacunas más importantes para el sano desarrollo de los menores de 5 años están en desabasto, BCG y toxoide tetánico; ya son más de tres meses que no llegan a la Secretaría de Salud, pero desde hace dos años se ha tenido problema con su producción a nivel internacional.

La única alternativa es la particular, pero también son escasas y su costo no está al alcance de muchas familias, ya que no sólo tendrían que pagar la consulta sino la aplicación de las vacunas; su precio oscila entre los 800 pesos dependiendo el médico al que acudan.

“Se supone que debe de haber en los hospitales, pero a nosotros aquí no nos ha llegado, se espera que lleguen para finales de mes, pero tenemos nosotros ya tres meses sin que nos las envíen”, expresó Oscar González Arrambide, quien es jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 5.

En el caso de la toxoide tetánica se ha tenido más problemas en su producción, por lo que no ha podido ser enviada del Estado a las diversas jurisdicciones.

“Contamos con el resto de las vacunas, pero éstas no, por lo que hacemos el llamado a la población para que acudan a aplicar los biológicos a sus hijos y ya que se cuente con el resto de los biológicos faltantes, se les avisará a través de los módulos y de medios de comunicación”, dijo.

En este aspecto, dijo que el que no se tengan clases presenciales en las escuelas, les ha dificultado cumplir ciertas metas porque hay padres que no acuden a llevar a sus hijos, por lo que los exhortó a protegerlos con las vacunas existentes.