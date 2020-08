“Nunca quise hacerlo” La comprometida escena que Lili Reinhart odió en la serie ‘Riverdale’

‘Riverdale’ se ha convertido en una de las series favoritas de los usuarios de Netflix. De género drama, la obra basada en los personajes de Archie Comics y creada por Roberto Aguirre-Sacasa ha alcanzado mucha repercusión en distintas partes del mundo. De hecho, la plataforma ya lanzó cuatro temporadas que sin dudas han dado que hablar entre los fanáticos.

Una de las protagonistas de la aclamada producción es Lili Reinhart.La joven estadounidense de 23 años ha interpretado a ‘Betty Cooper’, uno de los personajes más importantes que tiene la historia y de los más queridos por los fans.

En una entrevista que le concedió al sitio Los Angeles Times, Reinhart realizó una confesión con respecto a una escena en la que debió actuar con ropa interior en la temporada 4: “Tuve que hacer una escena de sujetador y ropa interior en esta última temporada y me sentí muy inseguro al respecto. Realmente, realmente no quería hacerlo”.

De todos modos, la actriz remarcó que nadie la obligó a hacerlo: “No le dije a nadie esto. No me presionaron para hacerlo. Lo hice porque era mi trabajo. Pero me sentí mal por haberlo hecho. Realmente lo hice. Y aquí es donde se complica. No tengo el cuerpo de niña de CW: cintura pequeña, piernas con formas agradables, flaca, pequeña, diminuta”.

“No me siento increíble con mi cuerpo. Sentí que era importante para mí hacer la escena de todos modos en mi sostén y ropa interior para que la gente pudiera ver mi cuerpo como era. Lo hice por las personas que sienten que necesitan verse de cierta manera”, agregó Lili.

