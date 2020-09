VIDEO Pide un bolso por AliExpress y se la mandan con un escorpión dentro

Compartir esta publicación













AliExpress es una de las plataformas más populares cuando de compras online a bajo coste se trata. Los artículos son enviados desde China y por ello la espera suele ser superior a la habitual. Una usuaria de esta plataforma recibió su bolsa con un escorpión extra

Un inconveniente que no parece importar a sus clientes, que, además, corren el riesgo de llevarse alguna que otra sorpresa al recibir el envío.

Escorpión venía adentro de la bolsa

Normalmente tiene que ver con que lo comprado no se parezca en nada a lo recibido (existen infinidad de memes sobre ello), pero en el caso de Judith, una joven de 25 años residente en Algemesí (Valencia), su problema fue otro. Compró un bolso y este venía con un polizón a bordo: un escorpión.

¡Vaya sorpresa! Este producto no es lo que esperaban 🦂👜 https://t.co/n6iudyiTIg — El Universal (@El_Universal_Mx) September 26, 2020

Como relata Levante. El mercantil valenciano. Judith estaba en casa con su hermano cuando el mensajero le hizo entrega del paquete. Había pasado algo más de una semana desde que lo compró y al abrirlo le dio la sensación de que era más pequeño de lo esperado. Así que le quitó el embalaje, los plásticos que se meten dentro para que no pierdan la forma y fue en ese momento, al introducir la mano, cuando sintió un pinchazo en un dedo y un dolor insoportable.

Como acto reflejo tiró el bolso sobre la cama de la habitación en la que se encontraba y del artículo comprado en la tienda Mojoyce a través de AliExpress salió correteando un escorpión.

La reacción de Judith y de su hermano fue coger lo primero que encontraron para darle caza antes de que se les escapase el escorpión. Le metieron en un vaso y de ahí a un bote con tapa.

Así era el escorpión que le llegó a esta chica en el interior de un bolso que había pedido en Aliexprés. https://t.co/fsMv0Ws1ib pic.twitter.com/ekoFBIiNAz — EL MUNDO (@elmundoes) September 23, 2020

Tras la picadura en el pulgar izquierdo, la mano de la joven no dejaba de hincharse así que se fueron corriendo a urgencias para que la atendiesen.

En el Hospital de la Ribera le dieron primero medicación para atajar la inflamación y combatir el dolor y pidieron ayuda a expertos para que les orientase sobre la peligrosidad del escorpión que le había picado y cuál era la mejor manera de actuar en un caso así.

Los sanitarios recurrieron al Bioparc de València y desde allí sus biólogos les informaron que se trataba de un scorpion mesobuthus conocido más comúnmente como escorpión chino o dorado de Manchuria. Según explica el citado diario local, se trata de una especie muy común en paises como China, Corea y Japón y el veneno que sale de su aguijón puede provocar alteraciones neurológicas. Sin embargo, Judiht tuvo suerte en ese sentido ya que el que le picó a ella está considerado de los menos venenosos y letales. Los alacranes, añaden en Levante, aguantan una gran cantidad de tiempo sin comer y de ahí que no muriese en el largo viaje desde China.

“El médico me dijo que tuve mucha suerte, porque si hubiese sido alérgica, me aseguró que no habría tenido tiempo siquiera de llegar al hospital…”, ha comentado sobre el incidente, que ha denunciado ante la Policía siguiendo las recomendaciones del hospital y “alertar a otras personas y no vuelva a suceder”. También le han aconsejado que, en el caso de que el escorpión encerrado en el bote muera, lo conserve en alcohol de 96º como prueba.

Por parte de Mojoyce, la tienda a la que compro el bolso y con la que logró contactar a través de la plataforma de venta online con bastante dificultad, le envió un mensaje que suena a traductor automático y en el que se desentienden de cualquier tipo de responsabilidad alegando que a ellos el producto ya les llega empaquetado y que el escorpión estaba allí desde mucho antes.