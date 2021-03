Escuchará senador sobre los daños por el cierre de puentes

Para discutir los efectos del Covid-19 en la frontera y en especial el cierre de puentes para viajeros no esenciales, este viernes se realizará una reunión con el senador John Cornyn y el congresista Henry Cuéllar.

El evento tendrá lugar en las instalaciones de la universidad de TAMIU donde, con todas las medidas de seguridad, líderes de la comunidad podrán acudir para hacer preguntas sobre los diversos temas que afectan a Laredo tras la pandemia que tiene un año de azotar a la comunidad.

El alcalde Pete Sáenz dijo que se van a tratar diferentes temas pero uno de los de mayor interés es la posible reapertura de los puentes internacionales para viajeros no esenciales.

Los puentes están cerrados para quienes no realicen actividades esenciales desde el 21 de marzo del año pasado, medida que se implementó para reducir los contagios de Covid-19.

El alcalde Sáenz indicó que el cierre de los puentes ha causado pérdidas millonarias no sólo a los comercios locales sino también a las entidades de gobierno como Laredo.

La Ciudad de Laredo ha dejado de percibir millones de dólares en el Sistema de Puentes de Laredo por la falta de visitantes mexicanos además de una severa reducción en los ingresos por los impuestos sobre ventas en los comercios locales.

Los establecimientos comerciales, en especial los del centro, registraron también severas pérdidas y la gran mayoría cerraron sus puertas ante la falta de clientes de México.

