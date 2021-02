Escuelas de Laredo, Texas retoman actividad

Luego de una semana de crisis por la falta de energía eléctrica y escasez de agua, las escuelas de Laredo retornarán a sus actividades normales hoy.

En el Distrito Escolar Independiente Unido (UISD) ayer informaron que este lunes deberán regresar a clases tanto de manera virtual como presencial.

Los estudiantes que reciben instrucción online deben conectarse en los horarios regulares mientras los que acuden a clases presenciales deben reportarse a sus planteles también.

TE PUEDE INTERESAR: Covid-19: Hubo 3 decesos más en Laredos

Los maestros y empleados administrativos de UISD también deberán acudir a trabajar este lunes de manera normal.

En el Distrito Escolar Independiente de Laredo (LISD) también regresará la normalidad en las escuelas hoy, tanto para los casi 23 mil estudiantes en clases virtuales y presenciales como para los empleados y maestros.

El programa de nutrición que tienen tanto LISD como UISD también se reactivará en sus horarios normales a partir de este lunes.

En el Colegio de Laredo las actividades se van a normalizar desdehoy, al igual que en la universidad de TAMIU.

La semana pasada la ciudad de Laredo fue azotada por una severa crisis de energía eléctrica y falta de agua derivada de una onda gélida que causó estragos en todo Texas y sólo en Laredo dejó sin luz a más de 40 mil residencias.

Esta situación provocó la sus pensión de actividades en escuelas de LISD y de UISD además del Colegio de Laredo y TAMIU.

Este fin de semana la compañía de luz AEP restauró la energía eléctrica a todos los hogares que estaban sin el servicio y con esto se tomó la decisión de regresar a la actividad normal y además, el fío se alejó de la región.

COVID-19 UPDATE (02/21): Hospitalization rate is at 18.33% (-3 hospitalizations from 02/20) with 40 patients in ICU. Stay home to slow the spread of COVID-19! For more details, visit https://t.co/sOOgae9daY #MaskUpLaredo pic.twitter.com/A3HwgOykTL

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 21, 2021