Escultura de una ballena gigante salva a un metro descarrilado (FOTOS)

Escultura en forma de cola de ballena evitó lo peor.

Un tren se estrelló la noche del pasado domingo tras atravesar una valla que marcaba el final de la vía en una estación de la ciudad de Spijkenisse (Países Bajos), y ‘aterrizar’ sobre una escultura gigante de una ballena de unos 10 metros de altura, informan medios locales.

TE PODRIA INTERESAR: El milagroso rescate de niños sepultados tras sismo en Turquía (+FOTO)

El conductor pudo abandonar el vehículo por sí mismo y fue trasladado a un hospital para un chequeo. Según la Policía, en el momento del accidente no había pasajeros.

Bij metrostation De Akkers in Spijkenisse is een metro door het stootblok heengereden. Het treinstel bungelt zo'n 8 meter boven de grond en rust op een kunstwerk. Gekeken wordt hoe de metro geborgen kan worden. De metrobestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. pic.twitter.com/rZFaNljw5y

— Joey Bremer (@010fotograaf) November 2, 2020