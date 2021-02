Espera sentencia por tráfico de indocumentados

Trailero fue detenido con 119 indocumentados ocultos dentro de una caja refrigerada, le esperan hasta 10 años de cárcel y multa de 250 mil dólares.

En Laredo, Brodrick Keith Rhodes, de 32 años, será presentado en fecha posterior, ante un juez federal, luego de ser detenido el 12 de enero en la garita federal de la carretera 59, cerca de Freer, Texas, iba hacia Houston, ciudad donde reside.

Conspirar para transportar a extranjeros indocumentados será el cargo que Ryan F. Patrick, fiscal federal para el Sureste de Texas, le tiene preparado, como acusación formal.

Al ser interrogado cerca de Freer, por la Patrulla Fronteriza, dijo que llevaba un cargamento de lechuga y otros productos perecederos, pero el nerviosismo de Rhodes le perdió.

Como quiera los agentes decidieron revisar el interior de la congeladora y fue que hallaron a 119 personas, todos indocumentados de distintos países del sur de Estados Unidos.

Adentro del remolque cerrado y refrigerado, la temperatura no era de 30 grados Fahrenheit, como indicaban las instrucciones en los documentos que tenía el chofer consigo.

El termómetro marcaba 68 grados Fahrenheit, lo que hizo sospechar más a los federales. Un can adiestrado (K9) desde que abrieron las puerta del remolque, alertó sobre la presencia humana en el interior del mismo.

Dijo trabajar en La Porte, purto marítimo junto a Houston, pero la mercancía era de Laredo con destino a Sugar Land, Texas.

Y en las empresas que citó de las tres ciudades involucradas, negaron conocerle.

Paul A. Harrison, es el asistente de la Procuraduría General de Justica de Estados Unidos.

