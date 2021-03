Esperan laredenes 151 mdd para apoyos por pandemia de Covid-19

Laredo y el Condado de Webb recibirán poco más de 151 millones de dólares si la semana entrante se aprueba el Plan de Rescate Económico del presidente Joe Biden. Los fondos son para otorgar asistencia por las pérdidas generadas debido a la pandemia de Covid-19.

El congresista federal Henry Cuéllar dijo que bajo este programa, el Estado de Texas recibirá 27 billones de dólares, de los que 17 billones serán para distribuirse y 10 billones para el gobierno estatal.

El plan de rescate incluye 96 billones para la ciudad de Laredo, que ha sido duramente golpeada por la pandemia del Covid-19 resintiendo enormes pérdidas en los ingresos del Sistema de Puentes, además de los impuestos sobre ventas y uso de hoteles.

Por su parte, el gobierno de Webb recibirá 54 millones de dólares para recuperar gastos realizados en el combate al virus y recuperar pérdidas económicas también.

El poblado de Río Bravo se beneficiará con un millón 010 mil dólares y la comunidad vecina de El Cenizo con 689 mil 221 dólares.

De acuerdo con el legislador federal, el plan incluye también recursos para apoyar a los ciudadanos afectados por la pandemia con cheques de mil 400 dólares, que son el complemento de los 600 dólares recibidos en diciembre.

Cuéllar señaló que además se destinarán fondos para más vacunas contra el Covid, para equipo médico, tratamientos y apoyo a las comunidades que tienen disparidad de recursos y no pueden combatir el virus como es necesario.

El plan aprobado por la Cámara de Representantes considera 130 billones de dólares en fondos para un regreso seguro a las escuelas.

“También viene en el paquete ayuda para vivienda, para programas de nutrición para 40 millones de personas, beneficios adicionales de salud para niños y fondos de desempleo para 19 millones de trabajadores”, detalló.

Se espera que este paquete sea considerado en el Senado en Washington la semana próxima y de aprobarse, la ayuda será enviada de inmediato a los estados, municipios y condados.

The Save Our Seniors Program focuses on vaccinating those who are homebound, chairbound, and have no means of transportation. As of now, 1,222 seniors have been vaccinated through this program!#ForMyLaredo #PorMiLaredo pic.twitter.com/zdmbF7Uw2S

— City of Laredo (@cityoflaredo) March 4, 2021