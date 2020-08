‘Está el pueblo cansado de tanta transa’: AMLO

Compartir esta publicación













ZACATECAS.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, (AMLO) dijo que el “pueblo se cansa de tanta pin… transa” y dejó en claro que su gobierno no persigue a nadie por las acusaciones de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Se enojan, ¿quién les manda?,¿querían triunfar sin escrúpulos morales de ninguna índole?, ¿tranzar para avanzar?, pues el pueblo se cansa”, expresó el mandatario mexicano en conferencia de prensa matutina desde Zacatecas.

López Obrador recomendó a quienes se encuentran nombrados en la denuncia de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR) que demanden por daño moral al exdirector de Pemex.

“Si están siendo difamados que presenten denuncias por daño moral, pero no hay más. Nosotros no estamos persiguiendo a nadie, lo que queremos es que se acabe la corrupción, que se acabe el bandidaje oficial que existía, que ya no haya Lozoyas ni Garcias Lunas para que quede más claro”, sentenció.

“Que ya se acabe con la peste de la corrupción que es lo que más ha dañado a México, es lo que más sufrimiento le ha originado al pueblo de México”, señaló.

El Jefe del Ejecutivo Federal les envió un mensaje a los presuntos involucrados.

“Les diría que el que está bien con su conciencia no tiene nada qué temer. El tribunal que juzga a los seres humanos es el tribunal de la consciencia de cada quien. El que nada debe nada teme, si no participaron, sino recibieron dinero que no se preocupen, no les va a pasar nada”, dijo.

Finalmente, el mandatario mexicano refirió que quien no comete ningún delito, no tiene por qué preocuparse.

“El que no tiene ningún tipo de delito, no tiene por qué preocuparse”, puntualizó López Obrador.

FGR investigará filtración de denuncia presentada por Emilio Lozoya.