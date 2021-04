Estado de emergencia en Florida por inminente colapso de represa con agua contaminada

Compartir esta publicación













Florida en alerta por posible colapso de represa con agua contaminada

Las autoridades de Florida han iniciado la evacuación de las zonas de peligro. El sábado, el gobernador, Ron DeSantis declaro un estado de emergencia en la ciudad de Tampa, a unos 450km al noroeste de Miami debido a un derrame considerable en un estanque enorme de aguas residuales que amenaza con inundar caminos y reventar un sistema de almacenamiento de aguas contaminadas con fósforo y nitrógeno.

El estanque artificial ubicado en una zona industrial de Piney Point, permanece abandonado desde 2001 y contiene miles de millones de litros de agua mezclada con productos de desecho de la fabricación de fertilizantes fosfatados.

Autoridades de Florida temen que el área pueda inundarse rápidamente tras detectar una ruptura en una de las paredes.

.@MCGPublicSafety expanded the evacuation order as the wastewater breach at Piney Point continues to grow. 316 homes are in this evacuation area. Here’s what you need to know: https://t.co/IQl6Dl1W2H Updates from @WFLAAllyson @WFLAOlivia and myself tonight on @WFLA. pic.twitter.com/MyBzEwohNb — Niko Clemmons (@WFLANiko) April 3, 2021

Especialistas realizan descargas controladas del depósito de líquidos de desechos en la planta procesadora de fosfatos en el oeste de Florida.

Las autoridades ordenaron la evacuación de más de 300 viviendas y cerraron una carretera cercana al estanque en el área de Tampa Bay al norte de Bradenton.

Los habitantes recibieron la alerta a través de un mensaje de texto, en el que se les recomendaba abandonar la zona de inmediato porque el colapso era inminente.

New images courtesy of @8_plamison

showing the wastewater leak at the Piney Point phosphogypsum stack that has prompted the state of emergency and evacuation of the surrounding area. https://t.co/0TPhjQvZz1 @WFLA pic.twitter.com/DZdMBZKc5G — Justin Schecker (@WFLAJustin) April 3, 2021

“El colapso de Piney Point Stack es inminente. Salgan ahora”, indicaba la alerta

La agencia AP informa, que los funcionaron emplearon piedras y otros materiales para intentar apagar el agujero desde el viernes hasta el sábado, pero, los intentos no tuvieron éxito.

Florida Gov. Ron DeSantis has declared a state of emergency after a significant leak at a storage pond of wastewater threatened to cause flooding and collapse a system with radioactive material. https://t.co/nxNebfinYZ pic.twitter.com/gNaSDCWMQL — ABC News (@ABC) April 3, 2021

Debido a que el estanque podría contener posibles contaminantes “radiactivos” y otros “productos químicos tóxicos”, también ha surgido la preocupación de una catástrofe medioambiental. Sin embargo, el Departamento de Protección Ambiental de Florida afirmó que las aguas residuales son “ligeramente ácidas, pero no a un nivel preocupante”.

Con información de: AP/RT

