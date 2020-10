Estados Unidos registra nuevo récord de contagios diarios por covid-19

ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos reportó 88.452 nuevos casos de contagios positivos de coronavirus este jueves, estableciendo un nuevo récord diario de infectados en el país, según datos del Covid Tracking Project. Además, se confirmaron 1.049 muertes adicionales debido al virus, por lo que la cifra ya se acerca a los 230.000.

Actualmente hay más de 46.000 personas hospitalizadas, lo que sugiere que la nación ya está inmersa en una tercera ola de contagios, que expertos anticiparon puede ser peor a las dos anteriores, ya que se aproximan los meses de invierno. De hecho esta es la cuarta vez en la semana que se reporta un récord de casos positivos.

U.S. reports record 88,000 new coronavirus cases, more than 1,000 new deaths

– New cases: 88,452

– Positivity rate: 6.7% (-0.7)

– In hospital: 46,095 (+1,050)

– In ICU: 9,208 (+174)

– New deaths: 1,049

– Data: COVID Tracking Project

— BNO Newsroom (@BNODesk) October 29, 2020