Crece la presión en Estados Unidos para dejar de utilizar las redes sociales chinas TikTok y WeChat

Mientras el banco Wells Fargo y los comités nacionales de los partidos republicano (RNC) y demócrata (DNC) le pidieron a su personal que elimine TikTok de los teléfonos que empleen para trabajar, Peter Navarro, asesor comercial de la Casa Blanca, dijo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump va a “actuar con decisión” contra la aplicación china y otras, como WeChat, por considerar que no son empresas independientes sino que contribuyen con datos de los usuarios al sistema de inteligencia de Beijing.

El viernes Amazon solicitó a sus empleados que hicieran lo mismo, y luego se retractó.

Distintos funcionarios de los Estados Unidos expresaron su preocupación por la seguridad de TikTok, que es propiedad de la empresa china ByteDance, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, aconsejó a los estadounidenses que no descargaran la aplicación, excepto que quisieran ver sus datos privados “en manos del partido comunista chino”.

Sin embargo, una encuesta de Morning Consult halló que el 52% de las personas de 18 a 29 años se oponen a cualquier restricción de la app, favorita de los jóvenes; entre los mayores de 30 la cifra baja al 33 por ciento.

“Hemos identificado a una pequeña cantidad de empleados de Wells Fargo con dispositivos propiedad de la corporación que han instalado la aplicación TikTok”, dijo a Business Insider un vocero del banco.

“Debido a las inquietudes en torno a los controles y las prácticas de privacidad y seguridad de TikTok, y a que los dispositivos propiedad de la empresa deben ser utilizados sólo para los negocios de la compañía, hemos ordenado a esos empleados que borren la aplicación”.

A la vez, según documentos a los que tuvo acceso CNN, en plena campaña electoral por la presidencia de los Estados Unidos, el RNC y el DNC han hecho advertencias a su personal contra el uso de TikTok.

