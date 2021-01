EEUU prohibirá entrada a viajeros de Reino Unido, Brasil y Sudáfrica

El presidente de EE.UU., Joe Biden, restablecerá las restricciones de entrada al país para los viajeros procedentes de la Unión Europea, Reino Unido, Irlanda y Brasil, canceladas durante la era Trump, e incluirá en la lista a Sudáfrica, en un intento de luchar contra el coronavirus, según anunciaron este lunes desde la Casa Blanca.

“Este no es el momento de levantar las restricciones a los viajes internacionales”, declaró la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.

La medida, que entrará en vigor el martes, prohíbe la entrada a EE.UU. de casi todos los viajeros extranjeros que hayan estado en cualquiera de los países de la lista durante los 14 días anteriores a su viaje programado a la nación norteamericana.

