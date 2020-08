Estafan con empleos falsos

Compartir esta publicación













En plena pandemia se aprovechan de la falta de empleo para prometer falsas ofertas laborales en Estados Unidos, tal es el caso de Jhonatan, un joven cuya finalidad era realizar trabajos de jardinería en el lado norteamericano y resultó siendo estafado.

A raíz de la contingencia sanitaria actual, la cual ha dejado cientos de ciudadanos sin oportunidad laboral y carencias económicas en el hogar, a su vez ha ocasionado que estafadores se aprovechen de la situación. Aunque es verdad que en la ciudad existen reclutadores para contratos laborales, también han aparecido grupos irregulares con falsas promesas.

“Me contacté por su página de facebook, denominada “Contratos EEUU H2A y H2B”, el señor me explicó sobre contratos que tenía, relacionados con jardinería y viveros, me pidió fotos del pasaporte, también me hizo generar una encuesta la cual afirmó que la había aprobado, y me pidió pagar un “derechohabiente”, el cual según me lo devolverían una vez yo estuviera trabajando allá”, mencionó Jhonatan Alejandro.

Mencionó también que una de las causas por las que él confió, fue porque la página se veía verificada y tenía muchos seguidores, además la necesidad que ha desencadenado estos tiempos de pandemia, hizo que tomara la decisión de depositar el dinero que requería, sin analizarlo a fondo.

“Me la pintó bien bonito, yo deposité a la cuenta que me dio, una suma de 4 mil 400 pesos, pero al ver que no me siguió dando razón del trabajo, le seguí insistiendo para saber cuándo iniciaba, me dijo que lo que pasaba era que el Consulado de Nuevo Laredo estaba cerrado por lo de la contingencia, que nos iban a mandar a Monterrey, y de ahí nos íbamos a Estados Unidos, lo cual me dio nuevas esperanzas pero nunca pasó”, afirmó.