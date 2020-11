Estafan con supuesta ayuda

Compartir esta publicación













El Servicio de Impuestos Internos (IRS) alertó a los contribuyentes sobre una nueva forma de estafa utilizada por defraudadores, que mediante mensajes de texto engañan a las personas para que revelen información de cuentas bancarias, con el pretexto de recibir el pago de impacto económico (EIP) de mil 200 dólares.

El pago de EIP es para personas que fueron impactadas por la pandemia del Covid-19 y el gobierno federal les envía un apoyo.

Irma Treviño, vocera del IRS, dijo que esta agencia ni otras entidades de impuestos envían mensajes de texto a los contribuyentes para pedir información de sus cuentas bancarias para realizar un depósito de EIP.

“Los criminales usan despiadadamente el Covid-19 y los pagos de impacto económico para tratar de engañar a los contribuyentes y robar su dinero e identidad. Esta estafa es un nuevo giro de las que hemos visto durante gran parte de este año. Instamos a las personas a permanecer alerta ante este tipo de estafas”, comentó Chuck Retting, comisionado del IRS.

El mensaje relacionado a esta estafa indica: “Usted ha recibido un depósito directo de $1,200 de Covid-19 TREAS FUND. Se requiere más información para aceptar este pago en su cuenta. Continúe aquí para procesar este pago…”. El texto incluye un enlace a una dirección web falsa de phishing.

Este URL falso de phishing, que parece provenir de una agencia estatal u organización de ayuda, lleva a los destinatarios a un sitio web fraudulento que se hace pasar por el sitio web Get My Payment de IRS.gov.

Los estafadores recopilarán la información de los que visiten tal sitio y luego ingresen la información de su cuenta personal y financiera.

El IRS no envía correos electrónicos o mensajes de textos no solicitados. El IRS no llama a las personas con amenazas de cárcel o demandas, ni tampoco solicita pagos de impuestos en tarjetas de regalos prepagadas.

Las personas que piensan ser elegibles para el pago de impacto económico deben ir directamente a IRS.gov. Quienes no tienen el requisito de presentar, pero que son elegibles para el EIP, pueden usar la herramienta Non-filers en IRS.gov hasta el 21 de noviembre para reclamar su pago.