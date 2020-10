Estafan en Nuevo Laredo con ventas ‘tentadoras’ en Facebook

Compartir esta publicación













Así estafan. Delincuentes han encontrado en las ventas por grupos de facebook una oportunidad para cometer estafas, y aunque estas prácticas no son nuevas, en los últimos días se han viralizado publicaciones que advierten a los compradores.

Mediante grupos de ventas y hasta en Marrketplace, se han registrado estafas en que dejan a los compradores una amarga experiencia ya que pierden su dinero y solo se quedan esperando el producto.

Los estafadores crean cuantas de Facebook, se meten a grupos de compra y venta de productos variados y ofrecen desde autos, muebles, aparatos, joyas, entre otros, a precios muy por debajo de lo normal.

Las personas interesadas los contactan y pactan depositar un anticipo para que el artículo no sea vendido a alguien más.

Para generar confianza los supuestos “vendedores” muestran una credencial de elector y dan dirección y hasta como llegar al lugar donde supuestamente está el producto.

Cuando el interesado en comprar hace el depósito, el supuesto vendedor simplemente desaparece o bloquea al estafado.

Las bandas ahora crean perfiles falsos en redes sociales pero con datos verdaderos. “Roban todos la información de una persona, que fácilmente se puede conseguir en internet: nombre y apellido, DNI y número de teléfono.

Inventan un perfil en Facebook con estos datos verdaderos y comienzan a realizar ventas truchas por ‘Marketplace’ con una cuenta bancaria del estafador. Después, las víctimas denuncian a esa persona que sufrió el robo de su identidad y muchas veces hasta llegan a amenazarlas, porque no pueden demostrar fácilmente que son inocentes”, explicó la fuente consultada por este medio.

“Buenas gente en esta página estafaron a mí amiga, para que tengan cuidado con esta página, compro un reloj y unos artículos para el reloj desde el 15 septiembre y hasta la fecha no le enviaron nunca el reloj y no le dan solución y la dejan en visto. Averiguamos y vimos que ya han estafado a mucha gente. Publicamos esto para que la gente no siga cayendo”

Las estafas también se registran en Instagram

Quiero contar que desde este instagram estafaron a mi amiga @Gabriela Dadone. Compró por medio de transferencia bancaria unas zapatillas a $5.385, las cuales nunca llegaron al domicilio y después de muchas preguntas y reclamos que mandó, la terminaron bloqueando. Ya nos estamos ocupando de este asunto, pero necesito que compartan la publicación para que todos sepan y a nadie más le pase. Tengan cuidado con estos estafadores que estan en todas partes.

Como cualquier delito este tipo de estafas deben ser denunciados, estos son algunos de los números para alertar a las autoridades 089 o 911.

ESTA ES OTRA MODALIDAD DE ESTAFA

Hola @LuceroMexico , mediante Facebook están realizando estafas a tu nombre, en lo personal me agradaría que advirtieras a tus seguidores de esto, yo no caí en la estafa pero hay gente que en ocaciones llega a caer. pic.twitter.com/oJuu4YKDCB — rey david ramirez (@reydavidram) October 5, 2020