Están rebasadas clínicas de Laredo

LAREDO, TEXAS.- La congestión de clínicas locales con pacientes de Covid-19 es tan crítica que ya se enviaron enfermos a nosocomios de San Antonio, dos de ellos transportados en helicóptero, debido a su gravedad.

Ramiro Elizondo, jefe interino de bomberos y coordinador de emergencias en Laredo, c o n f i r m ó que con el apoyo del gobierno estatal se realizaron 14 transferencias de pacientes del Centro Médico de Laredo y del Hospital de los Doctores a sanatorios de San Antonio.

“Enviamos pacientes que requieren cuidados intensivos, pero no había espacio en los hospitales locales porque están a su máxima capacidad”, dijo Elizondo.

El alcalde Pete Sáenz lamentó esta situación e indicó que esto demuestra la gravedad de la pandemia en la ciudad, donde ayer se alcanzó la cifra de 7 mil 119 contagios y 144 muertes al reportarse 198 nuevos casos positivos un lapso de 24 horas.

“Estamos en la fase más seria y crítica de la pandemia lo que tiene llenos las clínicas locales, tanto las unidades de cuidados intensivos como de pacientes no graves”, indicó. Refirió que en las ciudades grandes de Texas la pandemia parece comenzar a ceder y esto hizo espacios en sus hospitales, lo que permitió que pacientes de Laredo pudieran ser trasladados a San Antonio la tarde del martes.

“Parece que la gente no ha tomado la responsabilidad ni la pandemia en serio y siguen sin obedecer la distancia social, el uso del cubrebocas y la importancia de quedarse en casa sin hacer reuniones sociales”, afirmó.

Las buenas noticias son que el Hospital de Especialidades pronto tendrá una unidad de cuidados intensivos para nueve camas con posibilidades de crecer a 20 y que el gobierno estatal hizo más flexible el criterio para aceptar pacientes no graves de Covid19 en el hospital alternativo del Hotel Red Roof Inn.

