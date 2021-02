Estas son las 20 preguntas más comunes que responden los sexólogos

Compartir esta publicación













Solos o en pareja en la consulta, durante un taller delante de un grupo o en foros de internet preservando el anonimato. Las dudas en materia sexual que presentan los pacientes o usuarios varían en función del contexto. Aunque, según señalan algunos expertos, hay cuestiones comunes que se repiten continuamente y ayudan a definir el conocimiento y la inquietud general al relacionarse con el cuerpo y el sexo. Desde asuntos ligados estrictamente al placer propio o del compañero sexual, a mitos y creencias en torno a prácticas sexuales como la masturbación. Pasando por cuestiones de identidad de género y orientación sexual o debates morales sobre asuntos como la pornografía, la prostitución o la gestación subrogada. Estas son las preguntas que más abordan los sexólogos.

TE PUEDE INTERESAR: Niñera abusó de bebé, grabó video y lo envío a su novio; ya fue condenada

¿Por qué no tengo ganas de sexo?

Las estadísticas no son optimistas: estamos perdiendo las ganas de mantener relaciones sexuales. La ausencia de deseo sexual ha aumentado del 8% al 13%, señala una investigación publicada en The Journal of Sexual Medicine que analiza diferentes estudios en la materia. Un problema que acusan principalmente las mujeres, según han observado en sus consultas las sexólogas y psicólogas Laura Oliveros, de Psigo, y Carme Sánchez, codirectora del Institut de Sexologia de Barcelona. Algo que, como defiende esta última en su libro El sexo que queremos las mujeres: Y cómo disfrutarlo (Lectio), “no debe disparar las alarmas. El momento personal y profesional repercuten en nuestra vida, también en la sexual. Como en cualquier otra situación, conviene analizar las posibles causas (bien la relación con la pareja, si la hay, nuestro estado de salud o qué me estresa en este momento)”. Y buscar ayuda profesional. “Otro factor a tener en cuenta es la comparación. No necesariamente es un problema si la persona está satisfecha pero cree que lo tiene porque se comprara con la cantidad de sexo que otros dicen que tienen. Si te funciona a ti y a tu pareja…”.

Anorgasmia: ¿Qué me impide llegar al orgasmo?

Para Laura Oliveros esto es consecuencia casi directa de lo anterior. “Principalmente sucede por falta de deseo. Otro tipo de problema tras esta anorgasmia puede ser el dolor en la penetración. Lo tratamos con terapia, con o sin pareja”, dice. “Explicamos técnicas de masturbación o hablamos de cómo probar cosas con la pareja sexaul, afinando hacia dónde va la duda. Hay muchas mujeres que no se han masturbado y no saben qué pasa en su cuerpo, tanto cuando están solas como con otra persona”, añade Carme Sánchez.

¿El tamaño de mi pene es normal?

Según la web erótica Platanomelón, el 25% de las dudas recibidas en su plataforma están relacionadas con dudas sobre el tamaño del miembro masculino. Carme Sánchez lo corrobora matizando que no es una cuestión que surja tanto en consultas, sino más a través de consultorios en los que generalmente no se muestra la identidad de quien pregunta. “También existen muchas dudas acerca de si el tamaño importa a la hora de satisfacer a la mujer en las relaciones heterosexuales con penetración. No, el tamaño no lo es todo, ni siquiera lo más importante. Seguramente la intensidad de la erección, el dominio de determinadas técnicas eróticas y la sincronía que se establece entre las dos personas desempeñan un papel más importante en la satisfacción que las dimensiones”.

Soy eyaculador precoz: ¿Qué puedo hacer?

Laura Oliveros. ¡Ojo! El hecho de acabar antes de lo que deseo no significa siempre que sea eyaculación precoz. Bien porque pierden la erección o porque eyaculan antes es una de las cuestiones que más se abordan en consulta con los hombres.

Carme Sánchez. Mucha gente cree que pensando en cosas negativas durante el acto sexual evitará el problema. Pensar en cosas desagradables o antieróticas no ayudará a solucionar el problema. Se debe intentar no estar pendiente del momento de la eyaculación, sino de disfrutar de la situación, porque cuanta más ansiedad se tenga, más rápido se eyaculará. Si el tema angustia y se quiereun diagnóstico acertado, mejor consultar con un profesional de la salud sexual.

¿Cómo combatir la disfunción eréctil?

“Las disfunciones pueden aparecer a cualquier edad, pero se observa que los jóvenes, de entre 18 y 30 años, acuden antes a un profesional que personas de más de 35, que vienen cuando llevan mucho tiempo con el problema”, cuenta Laura Oliveros. “Antes de empezar ninguna terapia lo primero es acudir al médico y descartar causas médicas que puedan producir la disfunción sexual o algún medicamento. Una vez descartadas, la principal causa de este tipo de problemas resulta ser el estrés y/o ansiedad. Muchos de los problemas se deben más a que en una ocasión eyacularon antes de lo que querían o perdieron la erección sin quererlo y a partir de este momento el miedo a que se vuelva repetir es la causa que lo convierte en problema”.

¿Existe la mujer multiorgásmica?

En su libro, Carme Sánchez apunta: «Existe porque las mujeres no necesitamos un tiempo de reposo demasiado largo entre orgasmos. Pero eso no significa que cada relación sexual se convierta en una competición con nuestra pareja sexual o con nosotras mismas. Tú decides si después de un orgasmo quieres disfrutar de una relajación placentera o bien te embarcas de nuevo en una estimulación extra que te lleve a otro orgasmo secuencial».

¿Eyaculan las mujeres?

“Algunas mujeres emiten un líquido bioquímicamente parecido al semen en el momento del orgasmo. En la mayoría de los casos la cantidad es tan pequeña que ni la mujer ni la pareja sexual se percatan del fenómeno, pero a veces la cantidad es bastante abundante. Este líquido no es orina, sino que está producido por las glándulas uretrales y periuretrales que se encuentran en el canal uretral”, señala Sánchez.

¿Por qué las mujeres tardan más en llegar al orgasmo?

Carme Sánchez. La supuesta lentitud de las mujeres viene dada por la comparación entre la respuesta sexual del hombre y de la mujer, tomando como modelo la del hombre. El tiempo que se tarde en llegar al orgasmo depende del grado de deseo, de la capacidad de excitación y también de la adecuada estimulación, y no tanto de ser hombre o mujer. Además, el hecho de ser más rápida o más lenta no está relacionado con la intensidad del orgasmo ni tampoco con la satisfacción de la relación sexual.

Las dudas al visitar a los sexólogos son constantemente las mismas.

¿Qué edad es la ideal para comenzar a tener relaciones sexuales?

Otra de las más recurrentes. Como señalaban también desde la web Platanomelón, en torno al 10% de las cuestiones hacen referencia al miedo al primer encuentro sexual. Para la codirectora del del Institut de Sexologia de Barcelona, “todo depende de que la persona esté dispuesta a experimentar porque verdaderamente lo desea, no porque lo imponga su pareja o su grupo de amistades. Si la persona tiene demasiadas dudas seguramente no está del todo preparada y es mejor que no ceda al chantaje emocional o la presión que a veces se puede producir desde el entorno”.

¿Qué son exactamente los preliminares?

Pregunta errónea, apunta Carme Sánchez en su libro: «Esa expresión o la de ‘juegos sexuales previos’ representan que todo lo que no sea el coito vaginal en una relación sexual heterosexual es una relación sexual ‘secundaria’, ¡cuánto prejuicio!. Quien piense así está desaprovechando más del 60% de su potencial erótico y sexual».

¿Es normal tener fantasías sexuales que me generen malestar?

Carme Sánchez. Hay fantasías que pueden perturbarnos porque no encajan en nuestra escala de valores sexuales. Si es así, mejor no obsesionarse con ellas, hay dejarlas pasar y sustituirlas por otras que hagan sentir mejor.

Fantasía sexual sobre un trío en pareja y con un desconocido, ¿cómo plantearlo?

“El hecho de tener una fantasía sexual determinada no indica necesariamente que la tengas que poner en práctica. La fantasía sexual es tuya y tú controlas, porque el guion es tuyo y lo modificas según tus deseos. Una vez la pases a la realidad habrá muchos aspectos que escaparán a tu control. Hay que tener eso en cuenta”, explica Carme.

¿Puede la orientación sexual variar con la edad?

Carme Sánchez. La orientación sexual no es una construcción estática, sino que evoluciona con las vivencias. Tampoco es tan dicotómica como pensamos. Hay personas que pueden ser predominantemente heterosexuales y ocasionalmente homosexuales y otras que se sienten atraídas sexual y afectivamente por hombres y mujeres. Lo mejor es estar abierto a tus sentimientos y no angustiarse en exceso.

¿Se acaba el sexo para las mujeres con la menopausia?

¡No! “Se acaba la posibilidad de ser madres, pero no la capacidad de dar y recibir placer”, dice la sexóloga Sánchez.

¿Masturbarse puede provocar disfunciones sexuales?

Carme Sánchez. La masturbación sigue siendo el pariente pobre de la sexualidad y, por lo tanto, arrastra una aureola de tabú y muchas connotaciones negativas. Masturbarse no predispone a tener ninguna disfunción sexual ni problemas de salud.

Los sexólogos frecuentemente reciben las mismas interrogantes tales como:

¿Es cierto que no es posible quedarse embarazada durante la regla?

Una investigación de Clue y Kinsey Institute ponía el foco en esta pregunta habitual en las consultas: el 30% de los encuestados reconocía preocuparse menos por la posibilidad de embarazo al tener relaciones sexuales durante la menstruación. “La idea falsa de que durante estos días la mujer no se puede quedar embarazada aún permanece, aunque es cierto que la probabilidad es menor que cuando se está ovulando”, explicaba Carme Sánchez a S Moda en un artículo sobre las particularidades de practicar sexo durante la regla. Y señalaba: “el riesgo de transmisión de ETS aumenta incluso durante estos días” (se debe a la mayor dilatación del cuello de la matriz que se da para expulsar el periodo y permite una mayor fluidez). La recomendación es “siempre protegerse”.

¿Es normal tener solo orgasmos clitorianos?

Carme Sánchez. Todos los tipos de orgasmos son igualmente válidos, es decir, no hay orgasmos de primera ni de segunda, ni un tipo de estimulación mejor que otra. Lo que parece probado es que todas las personas de sexo femenino podemos disfrutar de orgasmos por estimulación del clítoris, un grupo más reducido también por vía vaginal y algunas incluso al masajear otras zonas erógenas como los pezones o los pies.

Mi pareja y yo lo hacemos poco, ¿es habitual?

Casos en los que la pareja se quiere, tiene buena relación en general pero hace meses que no practican sexo. “Parece inevitable que, en la mayoría de las parejas de larga duración, el deseo sexual decaiga por el efecto de la rutina y la monotonía. La buena noticia es que si somos conscientes de ello y queremos cambiar la situación, es más fácil poner remedio y anticiparnos a los efectos negativos”, apunta Carme. Posibles vías para reactivar la práctica: buscar actividades sensuales y sexuales para llevar a cabo pasándolo bien más que el empeño en reactivar el deseo sexual o la cantidad de relaciones en abstracto.

¿Por qué me duele la penetración?

“El dolor puede dificultar la penetración vaginal o incluso imposibilitarla”, apunta Sánchez. Y esto amarga la experiencia: “Dolor y placer son totalmente incompatibles, excepto en casos muy concretos. Si es circunstancial puede deberse a una lubricación inadecuada porque no se estás suficientemente excitada o a la utilización de productos inadecuados que provocan irritaciones en la vulva. Si persiste, consultar a una médica o médico. También tener encuentra si se encuentra en en alguna de las dos situaciones más propensas a la sequedad vaginal: el postparto y la menopausia”.

¿Qué opinas del porno, la prostitución o la gestación subrogada?

“En talleres y charlas, este tipo de preguntas cada vez aparecen más”, explica Carme Sánchez al teléfono. Las dudas ya traspasan el plano físico y son de corte ético, reflexivas y abriendo debate. “Si es lícito o no ver porno, mi postura sobre la prostitución o la gestación subrogada. Muchas veces la pregunta es muy directa, ‘qué opinas tú”.

Buenos días 🌤 hoy es jueves 11 de febrero, Santo Pedro Maldonado. La temperatura 🌡 en este momento, en Nuevo Laredo, 10 grados. Te compartimos la portada de hoy 📰 Visita nuestro sitio para más noticias. 📱 https://t.co/R5HiZCBbLP pic.twitter.com/iyifNimIG7 — El Mañana (@ElMananaOnline) February 11, 2021