Este martes habrá cortes de electricidad en 12 estados del país, informa Cenace

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó a la población de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas que este martes 16 de febrero realizará cortes de carga rotativos y aleatorios, es decir, cortes en el suministro eléctrico.

El corte anunciado será a partir de las 18:00 y hasta las 23:00 horas (tiempo del centro), ante el aumento del pico de la demanda vespertina y nocturna en el Sistema Interconectado Nacional y a la indisponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del país.

“El Cenace insta a todos los sectores de la población a tomar las medidas preventivas pertinentes ante esta afectación del suministro eléctrico”, indicó.

El operador señaló que con la suma de esfuerzos optimizará en la medida de lo posible el uso y consumo de la energía eléctrica cuando les sea restablecida, y recomendó apagar las luces que no se utilicen, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor, así como disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.

Los cortes rotativos contribuyen, explicó, al balance carga-generación programando en interrupciones controladas para evitar afectaciones mayores en el Sistema Interconectado Nacional.

Estos cortes se suman a los programados por el Cenace el día de ayer, así como el mega apagón en el norte del país, provocado por las bajas temperaturas en Texas, Estados Unidos, que afectaron el suministro de gas para las plantas generadores de ciclo combinado.