Estas son las películas y series que Netflix estrenará en febrero

Compartir esta publicación













Los estrenos de series y películas del mes de febrero en Netflix han sido anunciados. Nuevamente la compañía apuesta todo para cautivar a sus suscriptores con todo el contenido que llegará durante el próximo mes.

Series, películas, documentales, anime y contenido para los más pequeños te esperan ¿Estás listo?

A continuación te dejamos la lista completa del contenido que llegará al catálogo. Títulos como ‘Call me by your name’, ‘Malcom y Marie’, ‘A todos los chicos: para siempre’, ‘La chica danesa’, ‘Crepúsculo’, ‘One piece’ son de los más esperados, así que aparta la fecha de estreno.

TE PUEDE INTERESAR: León Larregui promueve no vacunarse contra el Covid y le cierran Twitter

Series

El baile de las luciérnagas – 3 de febrero

Hace – Temporada 2 – 5 de febrero

Detrás de sus ojos – 17 de febrero

Tribus de Europa – 19 de febrero

Ginny y Georgia – 24 de febrero

Adiestramiento canino – 24 de febrero

En los boxes

La funeraria

Ciudad invisible

Películas

Malcom y Marie – 5 de febrero

Barrenderos espaciales – 5 de febrero

El maestro del Yin Yang: el sueño de la eternidad – 5 de febrero

Noticias del gran mundo – 10 de febrero

A todos los chicos para siempre – 12 de febrero

La chica danesa -16 de febrero

Descuida, yo te cuido – 19 de febrero

Loco por ella – 26 de febrero

En la misma ola – 26 de febrero

Llámame por tu nombre

La saga crepúsculo

Loco por ella

Volver al futuro

Misión imposible

Moonrise kingdom

Parque Jurásico

Karate Kid

Los buenos días inician con buenas noticias. Este es el primer vistazo de la serie “Sombra y hueso” que estrena en abril. pic.twitter.com/sbtAZVoAjP — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 27, 2021

Documentales y especiales

Despójate, elévate – 5 de febrero

Escena del crimen: desaparición en el Hotel Cecil – 10 de febrero

Pelé – 23 de febrero

El agente topo

Misión Planeta Tierra

Niños y familia

Misión Planeta Tierra -16 de febrero

Kid Cosmic – 2 de febrero

Mighty Express Temporada 2 – 2 de febrero

Misión Safari: Una película interactiva – 16 de febrero

El camino de Xico

Anime

Así habló Kishibe Rohan – 18 de febrero

Invasión en las alturas – 25 de febrero

One piece: Alabasta