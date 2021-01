Estudiante vacuna a sus amigos contra el Covid y desata escándalo

Un estudiante de 22 años cuya asociación logró un controvertido acuerdo con la ciudad de Filadelfia para distribuir vacunas COVID-19 admitió el jueves que se llevó algunas dosis a casa para aplicarla a sus amigos.

Andrei Doroshin, cuyo grupo Philly Fighting COVID administró vacunas emitidas por la ciudad antes de ser desacreditado cuando se supo que había cambiado su estado de organización sin fines de lucro a con fines de lucro, hizo la sorprendente admisión en el programa “Today” de NBC.

“Estoy de acuerdo con esa decisión. Entiendo que cometí ese error. Ese es mi error por el resto de mi vida, pero no es el error de la organización ”, dijo el estudiante de posgrado de la Universidad de Drexel en el programa de televisión.

Doroshin, quien admitió que no tiene capacitación médica, afirmó que administró cuatro dosis que le habían sobrado y estaban a punto de expirar, insistiendo en que él y su grupo hicieron llamadas en busca de personas de alto riesgo que calificaban para una vacuna pero no pudieron encontrar a nadie. .

Sin embargo, una enfermera que trabajaba en el lugar había afirmado haber visto a Doroshin llevar las vacunas en su bolso incluso cuando se rechazó la entrada a las personas mayores.

Más tarde esa noche, las fotos circularon en Snapchat que parecían mostrarque estaba a punto de administrar una jeringa, dijeron las fuentes a WHYY.

Durante una presentación en noviembre al Concejo Municipal, Doroshin les había dicho a los miembros de un comité de salud pública y servicios humanos que su grupo “fue creado para ayudar a las comunidades de bajos ingresos con acceso a atención médica y pruebas gratuitas”.

Dijo que usó sus finanzas personales y donaciones para financiar Philly Fighting COVID, que había presupuestado $ 2.7 millones para construir cinco sitios que atenderían a 10,000 pacientes por día, según The Philadelphia Inquirer.

