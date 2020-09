Estudiantes pueden tramitar beca federal

Compartir esta publicación













La Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, invita a participar en la convocatoria 2020-II de la Beca Federal Apoyo a la Manutención que busca apoyar a estudiantes universitarios de todo el país.

Hasta el 9 de octubre alumnos de alguna Institución pública Superior (IPES), excepto UAM, UPN,ENAH, IPN Y UNAM, podrán aplicar a la convocatoria que consiste en un apoyo económico por un monto total de hasta 3 mil 600 pesos mexicanos, que serán correspondientes al periodo comprendido de septiembre a diciembre 2020.

Para aplicar además de estar inscrito en el nivel licenciatura, licencia profesional o Técnico Superior Universitario (TSU) en alguna IPES del país, debe provenir de un hogar cuyo ingreso mensual per cápita sea igual o menor a la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI) urbana, vigente al momento de solicitar la beca, no haber concluido estudios del nivel educativo al que aplica, ni contar con un certificado de este tipo educativo, también no debe contar con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada y no contar con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que solicita.

Es decir, esta beca únicamente es compatible con la beca de Excelencia, Capacitación, Prácticas, BAPISS, Servicio Social y Titulación para alumnos inscritos de las otorgadas por el Programa de Becas Elisa Acuña.

Las o los interesados podrán registrar su solicitud de beca en el SUBES, en la página https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/, una vez que las IPES, hayan registrado la ficha escolar actualizada de los estudiantes de su institución educativa.

En caso de salir beneficiario o beneficiaria, deberán tener una cuenta bancaria activa de débito a su nombre que les permita depósitos y transferencias electrónicas mayores al monto total de la beca y no tener límite de depósitos al mes para recibir el beneficio federal, que tendrán que registrar en SUBES con plazo hasta el 10 de noviembre.