Mas de 4500 estudiantes y trabajadores dan positivo a Covid tras regreso a clases en Texas

Más de 4,500 estudiantes y trabajadores de la educación de Texas han dado positivo por COVID-19 desde el comienzo del año escolar, según datos publicados por el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas y la Agencia de Educación de Texas.

El número de casos positivos representa menos del medio por ciento de los 1,1 millones de estudiantes estimados que han regresado al aprendizaje en el campus desde agosto. Más de 2,300 estudiantes y 2,100 empleados han contraído el virus.

Entre el 9 de agosto y el 6 de septiembre, cuando la mayoría de las escuelas reabrieron, los servicios de salud estatales informaron aumentos semanales en los casos positivos.

Entre el 23 de agosto y el 6 de septiembre, los casos pasaron de 213 en una semana a 995 para estudiantes y de 267 a 792 para maestros.

Las cifras que fueron difundidas no incluyen datos de escuelas privadas.

School administrators: Learn more about the indicators you can use to prepare, plan, and respond to #COVID19. For each indicator, we provide benchmarks for lowest to highest COVID-19 risks for school operations. Learn more: https://t.co/Wytp7O8Wgx. pic.twitter.com/yoLAY3YpwY

— CDC (@CDCgov) September 18, 2020