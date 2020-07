Uso general de mascarillas salvaría 41,000 vidas en Estados Unidos

Compartir esta publicación













¿Cuántas vidas se podrían salvar si todos usáramos mascarillas? 41,000 vidas de hoy al 1 de noviembre, según un estudio de la Universidad de Washington.

Según la proyección del modelo del IHME de la Universidad de Washington, para el primero de noviembre 224,089 personas habrán perdido la vida por el coronavirus.

En el país se han registrado hasta el día de hoy 137,000 muertes, lo que significa que esta proyección estima que habrá 87,000 fallecimientos adicionales que ocurrirían en las próximas 14 semanas.

Este modelo, que fue en su día utilizado y referenciado por la Casa Blanca, añade una variable a este pronóstico, que incluye el uso general de mascarillas entre la población. En ese caso, el número de fallecimientos sería de 182,805, lo que significar que 41,000 vidas se podrían salvar en el curso de los próximos meses con el uso general de mascarillas entre la población.

Días atrás, Robert Redfield, el director de los CDC afirmó que si todos los estadounidenses usaran mascarillas, se podría contener la pandemia en 4 o 6 semanas.

Sin embargo, las recomendaciones de los especialistas en salud pública parecen ser todavía ignoradas por muchos estadounidenses, y el uso obligatorio de mascarillas se ha convertido en una discusión política en la que gobernadores y autoridades locales suelen mantener posturas enfrentadas.

El uso de mascarillas evitó que dos estilistas positivos a COVID-19 contagiaran a sus más de 100 clientes

La importancia del uso de mascarillas se acaba de hacer mucho más clara, de acuerdo con un estudio hecho por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

Esto debido a que en mayo pasado una estética en el condado de Springfield-Greene, Misuri tuvo dos trabajadores enfermos con COVID-19. A pesar de que atendieron a 139 clientes, ninguno de ellos mostró síntomas debido a que tanto clientes como trabajadores utilizaron cubrebocas.

“Entre 67 clientes evaluados para SARS-CoV-2, todos los resultados de las pruebas fueron negativos. La adhesión a la política de cobertura facial de la comunidad y la empresa probablemente mitigó la propagación del SARS-CoV-2”, explica el estudio.

Este estudio concuerda con lo que varios científicos han dicho durante los últimos meses: las mascarillas son parte esencial de un kit de prevención del coronavirus.

“Si transmitimos este mensaje a las personas de manera consistente, podríamos contener la enfermedad”, dijo al diario The New York Times, Juan B. Gutiérrez, biólogo-matemático de la Universidad de Texas en San Antonio, quien modela la transmisión del coronavirus, pero no participó en el estudio.