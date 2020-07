Por parodia a Walter Mercado Eugenio Derbez es tachado de “homofobo”

Uno de los mejores actores mexicanos, guionista, productor y de los mejores comediantes de la televisión mexicana, Eugenio Derbez, se volvió tendencia en Twitter después de que internautas lo acusaran de machismo y homofobo al denigrar a la comunidad LGBT incentivando falsos estereotipos.

Todo esto comenzó cuando el comediante mexicano publicó un vídeo en su perfil oficial de la citada plataforma, Twitter, en el cual publicitó un documental de Netflix sobre el fallecido astrólogo Walter Mercado, asegurando que lo cautivó e impactó por su forma de expresa, hablar, y carácter que tenia.

“Ahí (en el rodaje mencionado) relato mi admiración por este peculiar astrólogo y cómo mi personaje, Julio Esteban, fue de alguna manera, un homenaje a Walter“, dijo el comediante Eugenio Derbez.

Sin embargo, estas declaraciones no fueron tomadas de la mejor manera y los internautas no dejaron pasar la oportunidad para mostrar su creciente desaprobación a los dichos del exitoso actor, ya que lo relatado causo gran indignación entre la comunidad LGBT y otros usuarios de la plataforma que mostraron su disgusto ante lo dicho por el comediante.

En la popular plataforma abundaron comentarios acusándolo de homofobo, machista, misónio, clasista y más.

Algunos otros denunciaron que no solo Eugenio Derbez usaba ese “humor” que la comunidad LGBT considera denigrante, si no que también son otros personajes de la televisión mexicana usaron de manera de burla personajes que para la comunidad mencionada, son a manera de burla y denigratorio.

cuando yo estaba chico me ponía triste ver que lo único que me representaba eran los personajes de los que se burlaban por ser gays con estereotipos innecesarios que solo generaban odio hacia nosotrxs, y no solo Eugenio Derbez también eran Adrian Uribe, Omar Chaparro y otros. pic.twitter.com/ZhmrnhixmM

— jacobo guillén (@jacoboguillen) July 13, 2020