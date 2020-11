Cada 17 segundos muere una persona por Covid en Europa: OMS

Europa, junto con EE.UU., se ha convertido una vez más en el epicentro de la pandemia de coronavirus, ha afirmado este jueves en una sesión informativa el director regional de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge.

“Europa representa el 28 % de los casos mundiales, con un 26 % de muertes acumuladas en la región”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR: OMS: “Coronavirus debe ser superado sin vacunas”

“La semana pasada, Europa registró más de 29.000 nuevas muertes por el covid-19. Esto significa que una persona muere cada 17 segundos”, añadió. De este modo, la semana pasada las muertes en la región crecieron en un 18 %.

#COVID19 has laid importance of sanitation and the added vulnerability of people without a 🚽 at home. Resilient sanitation services must be part of healthy recovery from COVID-19.

👉https://t.co/l8QsXaMg2R #WorldToiletDay pic.twitter.com/V4XimKTS0d

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 19, 2020