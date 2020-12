Evacuación masiva: Enorme socavón destruye casas y deja personas desaparecidas en Noruega

Las autoridades han decidido expandir la zona de evacuación después de que una evaluación geológica detectara la amenaza de nuevos socavones.

Al menos nueve personas resultaron heridas en un deslizamiento de tierra producido la madrugada de este miércoles en una población a unos 30 km al noreste de Oslo (Noruega), informa el medio local NRK.

Las imágenes tomadas en el pueblo de Ask, en el municipio de Gjerdrum, muestran al menos ocho viviendas afectadas por el hundimiento del suelo, que ha dejado una quebrada de 700 metros de largo.

Las autoridades han evacuado a unas 700 personas. La operación sigue su curso y se ha decidido expandir la zona de evacuación después de que una evaluación geológica detectara la amenaza de nuevos socavones. Gjerdrum cuenta con una población de más de 5.000 habitantes.

