Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson de abuso sexual

La actriz estadounidense protagonista de la serie de HBO “Westworld”, Evan Rachel Wood, acusó al cantante Marilyn Manson de abuso sexual y violencia domestica.

Wood compartió un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram, donde señala al intérprete de “The beautiful people” como su abusador.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson“, escribió la actriz a través de su cuenta de Instagram, en donde agregó que Manson abuso de ella de “manera horrible” durante años y que comenzó a acosarla desde que era una adolescente.

Evan Rachel Wood y Marilyn Manson mantuvieron una relación en 2005 cuando la actriz tenía 18 años y él 36.

“Me lavaron el cerebro y fui manipulada hasta la sumisión”, escribió Wood en su comunicado de Instagram, y afirmó que su relación la hizo “vivir en medio del temor a represalias o extorsiones”.

La actriz narró la pesadilla que habría vivido mientras mantuvo una relación con el intérprete.

“Comenzó a acecharme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon hasta la sumisión. Ya no vivo con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para denunciar a este peligroso hombre y hacer un llamamiento a las muchas industrias que le han tolerado antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, afirma.

Evan ya había hablado antes sobre los abusos sufridos en el pasado, sin embargo no había mencionado la identidad del presunto autor.

Wood reveló que fue victima de violación y violencia doméstica en un artículo de Rolling Stone publicado 2016 y en 2019 impulsó la ley conocida como “The Phoenix Act”, un proyecto de ley para dar más cobertura a las víctimas de violencia doméstica.

En aquellos años, la actriz declaró ante el Senado de California que su abusador le había ocultado su adicción a las drogas y al alcohol y denunciando “episodios de celos extremos” que a menudo “terminaban en que él destrozara nuestra casa, me arrinconara en una habitación y me amenazara”.